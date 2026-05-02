Una donna è stata arrestata dai carabinieri a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, con l’accusa di aver evirato il marito. L’episodio si è verificato ad Angri e si inserisce in un contesto di violenza domestica, con la donna che avrebbe agito a seguito di una lite per motivi di gelosia. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

NOCERA INFERIORE (SALERNO) – I carabinieri di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, hanno arrestato una donna che ha evirato il compagno. L’episodio si è verificato ad Angri. La donna ha compiuto il gesto mentre l’uomo dormiva. Marito e moglie sono immigrati del Bangladesh. Alla base del gesto ci sarebbe la gelosia. L’uomo avrebbe voluto portare in casa la sua ex. Sull’episodio indagano i carabinieri. Il caso ha fatto tornare alla mente il precedente di Lorena Bobbitt, ossia un fatto di cronaca del 1993 che ebbe come protagonisti John Wayne Bobbitt (Buffalo, 23 marzo 1967) e la moglie, Lorena Bobbitt, (nata Lorena Leonor Gallo; Bucay, 31 ottobre 1970).🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Evira il marito per gelosia. E’ accaduto ad Angri. Il precedente di Lorena Bobbitt negli Usa

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