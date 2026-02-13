Lavori infiniti sul Lungomare di Napoli Conte | Facciano presto o si detassino gli operatori della zona

Il traffico sul Lungomare di Napoli si blocca spesso a causa dei lavori infiniti, e Conte chiede di accelerare i tempi o di offrire agevolazioni fiscali agli operatori della zona. Recentemente, i lavori di riqualificazione si sono prolungati oltre le previsioni, causando disagi quotidiani a residenti e commercianti.

“Come è accaduto in passato con la famosa trasformazione in lungomare liberato, bisognerà pazientare ancora una volta, ma siamo certi che alla fine ne sarà valsa la pena”. Lo afferma Roberta Conte, professionista napoletana di lungo corso nel settore turismo e owner di Worldtours, in riferimento ai lavori che interessano i lavori di via Riviera di Chiaia e del lungomare di Napoli. “L’ammodernamento dei nostri luoghi simbolo, per permetterne una fruizione turistica migliore e quindi migliorare ulteriormente l’attrattività della nostra città, ha purtroppo un costo che ancora una volta finisce in parte sulle spalle degli operatori commerciali”, aggiunge Conte.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su lavori infiniti

A partire dal 12 gennaio, i lavori di riqualificazione del lungomare di Napoli si estenderanno anche in via Partenope, con una durata prevista di circa cinque mesi.

Ultime notizie su lavori infiniti

Argomenti discussi: Bari, a Santo Spirito disagi per lavori infiniti sul lungomare; Dovevano chiudere nel 2024: i lavori infiniti sull’Autopalio diventano un caso in Regione.

In partenza i lavori sul lungomare per restaurare la pavimentazioneCattolica, l’intervento riparerà la parte carrabile con la sostituzione di mattonelle ... msn.com

Napoli, lavori a rilento sul Lungomare: «Accelerare su marciapiede e ciclabile»«Aprire al più presto il marciapiede e la pista ciclabile sul lato mare nel primo lotto di interventi a via Partenope». Lo ha detto chiaramente l’assessore Edoardo Cosenza ai tecnici del Municipio, ... ilmattino.it

#Francavilla - Segretario Prc e già consigliere Modugno: "Lavori infiniti ex piazza coperta" "Corso Umberto si ritrova ancora una volta segnata dai continui lavori per il completamento dell'ex piazza coperta. È un cantiere che ormai da anni fa parte del panora - facebook.com facebook

A Napoli la scuola dai lavori infiniti, 240 in classe su 980 iscritti. Preside: "Dopo 3 anni di interventi si è rotta la scala, per studenti non dormo la notte" #ANSA x.com