Minacce di morte e atti osceni in chiesa | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver rivolto minacce di morte e commesso atti osceni all’interno di una chiesa. La presenza dell’individuo aveva reso difficile la partecipazione alle messe, poiché si verificavano comportamenti molesti e imprevedibili. Le autorità hanno intervenuto in seguito alle segnalazioni di episodi che avevano destato preoccupazione tra i presenti. L’uomo è stato fermato e portato in custodia.

"Era diventato problematico anche partecipare alle messe, perché c’era sempre quella presenza molesta e imprevedibile". Lo racconta un parrocchiano di Santo Curato d’Ars (nella foto), al Giambellino. L’incubo è finito venerdì santo, quando la polizia di Stato, coordinata dalla Procura, ha arrestato un egiziano di 21 anni accusato di " condotte persecutorie e minacciose" ai danni del parroco e di un’ausiliaria diocesana, oltre che di ripetuti episodi di intrusione nei locali parrocchiali e comportamenti molesti verso fedeli e collaboratori. Le indagini sono partite a marzo, dopo le denunce presentate nei Commissariati Lorenteggio e Porta Genova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Mentre il mondo tira un sospiro di sollievo perché le folli minacce di #Trump non sono diventate realtà, assistiamo alla sistematica distruzione di #Beirut. Ancora una volta il criminale di guerra #Netanyahu dimostra tutto il proprio cinismo. Israele deve essere fe x.com