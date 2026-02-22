Escursionisti in difficoltà sulla Maiella recuperati in nottata con l’elicottero militare VIDEO

Quattro giovani escursionisti romani sono rimasti intrappolati sulla Maiella a causa di una forte nevicata. La difficile situazione ha richiesto l’intervento di un elicottero militare, che li ha recuperati nella notte tra ieri e oggi. L’operazione è stata complessa a causa delle condizioni meteorologiche avverse e del fondovalle ghiacciato. I soccorritori hanno raggiunto i ragazzi tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, portandoli in salvo. La neve alta ha complicato ulteriormente le ricerche.

Bloccati tra Monte Cavallo e Sella Acquaviva, uno dei quattro giovani presentava sintomi di congelamento: trasferiti all’ospedale di Chieti I ragazzi, due classe 2003 e due classe 2004, hanno lanciato l’allarme e immediatamente è stata attivata una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, partita a piedi per raggiungerli in un’area caratterizzata da forte innevamento e tratti esposti. In supporto è stata inviata una seconda squadra con medico del Cnsas, per garantire assistenza sanitaria direttamente sul posto. I quattro escursionisti sono stati raggiunti dalle squadre via terra. Uno di loro presentava un principio di congelamento agli arti inferiori. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Escursionisti in difficoltà, recuperati dal Soccorso alpinoL’intervento del Soccorso alpino di Arsiero ha permesso il recupero di due escursionisti in difficoltà nella zona di Malga Campoluzzo di Mezzo, sabato 3 gennaio. Escursionisti casertani bloccati dalla neve: salvati nel Parco della MaiellaQuattro escursionisti di Caserta sono stati soccorsi nel Parco della Maiella, nel Comune di Pennapiedimonte, dopo essere rimasti bloccati dalla neve durante un’escursione al Rifugio d’Ugni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tre escursionisti in difficoltà soccorsi a Baunei; Escursionisti in difficoltà sulla Maiella, recuperati in nottata con l’elicottero militare [VIDEO]; Tre escursionisti in difficoltà tra i monti di Baunei: soccorsi mobilitati; Sottovalutano il percorso, soccorsi tre escursionisti in difficoltà. Recuperati nella notte tre escursionisti in difficoltà a BauneiSi è concluso poco dopo le 23 di ieri l’intervento per il recupero di tre escursionisti in difficoltà lungo la via ferrata di Plumare, nel territorio del comune di Baunei. A causa di un imprevisto men ... rainews.it Escursionisti bloccati nella neve, salvataggio notturno in Valle VigezzoSul posto sono giunte le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Escursione del 22 febbraio 2026 "IL CAMMINO DI SAN GIACOMO IN SICILIA - I TAPPA, DA CALTAGIRONE A SAN MICHELE DI GANZERIA". Dati tecnici: durata 7,00 ore, lunghezza 19,00 km, dislivello +260 -300 m, difficoltà E - Escursionisti. Direttori d'escurs - facebook.com facebook Baunei, escursionisti in difficoltà lungo la via ferrata di Plumare: recuperati a tarda notte x.com