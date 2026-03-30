Vicenza escursionisti in difficoltà sulla strada delle 52 gallerie | salvati dai vigili del fuoco

Domenica 29 marzo, due giovani escursionisti si sono trovati in difficoltà lungo la strada delle 52 Gallerie, sul Monte Pasubio in provincia di Vicenza. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrerli e metterli in salvo. La zona è nota per il suo percorso storico e impegnativo, frequentato da appassionati di escursionismo.

Grosso spavento domenica 29 marzo per due giovani escursionisti in difficoltà mentre percorrevano la famosa Strada delle 52 Gallerie, sul Monte Pasubio, in provincia di Vicenza. I ragazzi erano bloccati tra la 32ª e la 33ª galleria lungo un pendio innevato. Gli escursionisti sono stati recuperati dall’elicottero Drago VF154, velivolo in forza al reparto volo di Venezia, che li ha poi trasportati a terra in una zona sicura. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Vicenza, escursionisti in difficoltà sulla strada delle 52 gallerie: salvati dai vigili del fuoco Articoli correlati Escursionisti dispersi individuati e salvati da vigili del fuoco e soccorso alpinoAREZZO – Nel pomeriggio di ieri (24 gennaio) i vigili del fuoco di Arezzo sono stati attivati per la ricerca di due escursionisti dispersi sul Monte... Leggi anche: Disavventura a Campocatino, quattro escursionisti salvati dall'elicottero dei Vigili del Fuoco (foto e video) Contenuti utili per approfondire Vicenza escursionisti in difficoltà... Temi più discussi: RECUPERATI CON L'ELICOTTERO DUE GIOVANI ESCURSIONISTI IN DIFFICOLTÀ; Giovani in difficoltà sulle Gallerie del Pasubio; Escursionista in difficoltà sulle scogliere di Capo Coda Cavallo: localizzata grazie all'sms locator e tratta in salvo. Escursionista lo afferra prima che cada nel vuoto: due giovani recuperati in quota | VIDEOPaura sul Monte Pasubio: due giovani escursionisti recuperati sulle 52 Gallerie dopo rischio caduta nel vuoto. nordest24.it Escursionista scivola lungo la strada delle 52 gallerie e rischia di cadere nel vuoto, l'amico riesce ad afferrarlo evitando la tragediaMONTE PASUBIO (VICENZA) - Due escursionisti sono stati soccorsi poco prima delle 15 di oggi pomeriggio, domenica 29 marzo, lungo la strada delle 52 ... msn.com "Non fotografo le strade di Vicenza, ma il modo in cui la città mi guarda mentre la attraverso." "I don't photograph the streets of Vicenza, but the way the city looks at me as I walk through it." Vicenza (Italy) Ph. THE IMAGE CREATOR di Corrado Marangoni - facebook.com facebook Vicenza, pedone investito e abbandonato: 74enne in rianimazione, caccia al pirata della strada. #Veneto #Vicenza #Cronaca #Inprimopiano x.com