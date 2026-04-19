Grignetta notte di paura | due ragazzi si perdono verso la vetta recuperati dal soccorso alpino

Nella notte tra il 19 e il 20 aprile, il soccorso alpino è stato chiamato ad intervenire sulla Grignetta, una vetta della catena montuosa della Grigna meridionale. Due giovani sono rimasti bloccati e si sono persi durante un'escursione notturna. L'intervento, che ha coinvolto diverse squadre di soccorso, è durato alcune ore prima che i ragazzi fossero trovati e recuperati.

Notte di paura in montagna, con un intervento delicato che ha mobilitato più squadre di soccorso.Intorno alle 2 di questa notte, 19 aprile, il personale Speleo alpino fluviale (Saf) dei vigili del fuoco è entrato in azione sulla Grigna meridionale, la Grignetta, per recuperare due ragazzi di.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Due escursionisti milanesi si perdono di notte sulla Grignetta: salvati dal Soccorso alpinoMandello del Lario (Lecco), 19 aprile 2026 – Salvataggio con l'elisoccorso in notturna per due escursionisti dispersi in Grignetta. Smarriscono il sentiero per la Grignetta, soccorsi e recuperati due ragazziVari interventi nella notte tra sabato e domenica per i vigili del fuoco del comando di Lecco. Tutti gli aggiornamenti Due escursionisti milanesi si perdono di notte sulla Grignetta: salvati dal Soccorso alpinoMissione al buio per i soccorritori intervenuti assieme all'eliambulanza e ai vigili del fuoco per recuperare due giovani di 35 e 39 anni bloccati in un canale della Grigna Meridionale ... ilgiorno.it Smarriscono il sentiero per la Grignetta, soccorsi e recuperati due ragazziL'intervento (a lieto fine) di vigili del fuoco e soccorso alpino nella notte. Pompieri al lavoro anche a Olginate per assistere il 118 all'evacuazione con autoscala e tecniche speleo-alpine di un paz ... leccotoday.it