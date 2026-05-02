Escursione in cresta finisce con salvataggio in notturna | due 31enni recuperati dal Soccorso alpino

Due uomini di 31 anni, provenienti da Ferrara, sono stati recuperati dal Soccorso alpino dopo un’escursione in cresta che si è conclusa con un intervento notturno. Durante l’attività, il 1° maggio, i due sono rimasti bloccati su un tratto impervio a causa della perdita dell’orientamento in fase di discesa. L’intervento di soccorso si è reso necessario per riportarli in sicurezza.

Si è conclusa con un intervento notturno del Soccorso alpino una lunga escursione in quota che ha visto protagonisti due uomini di 31 anni, originari di Ferrara, rimasti bloccati il primo maggio su un tratto impervio dopo aver perso l’orientamento in discesa.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Grignetta, notte di paura: due ragazzi si perdono verso la vetta, recuperati dal soccorso alpinoNotte di paura in montagna, con un intervento delicato che ha mobilitato più squadre di soccorso. Inciampa durante l'escursione in Costa d'Amalfi: donna salvata dal Soccorso AlpinoIntervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania nel pomeriggio di oggi lungo il sentiero che collega Bomerano Agerola a Furore, in...