Le certificazioni uniche presentano ancora errori e il problema non è stato risolto, coinvolgendo potenzialmente centinaia di migliaia di lavoratori italiani. Le casse edili attendono chiarimenti dalle Entrate per capire come procedere, mentre si teme che gli errori possano compromettere le detrazioni e i bonus fiscali previsti dalla manovra del 2025. La situazione resta incerta e richiede interventi immediati per evitare ulteriori complicazioni.

Non è ancora stato risolto il caos delle certificazioni uniche errate, che ora potrebbe riguardare centinaia di migliaia di lavoratori italiani, causando il rischio di perdere – almeno in parte – le detrazioni e i bonus fiscali previsti dalla manovra del 2025. Tra i principali coinvolti vi sono gli addetti iscritti alle Casse edili, al centro di un dubbio interpretativo che non è ancora stato chiarito dall’ Agenzia delle Entrate. Il 27 aprile, la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili ha inviato una lettera agli enti bilaterali che ne fanno parte, nella quale spiega di aver chiesto indicazioni sulla corretta interpretazione delle norme.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Errori nelle certificazioni uniche, il pasticcio non è ancora risolto: iscritti alle casse edili in attesa di chiarimenti dalle Entrate

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