Errore nella Certificazione Unica lavoratori rischiano di perdere lo sconto Irpef | cosa controllare

Un errore comune nella compilazione della Certificazione Unica potrebbe causare la perdita dello sconto Irpef a numerosi lavoratori. La situazione riguarda specificamente il bonus legato al taglio del cuneo fiscale, che potrebbe essere compromesso se i dati inseriti non sono corretti. È importante verificare attentamente le informazioni riportate nella certificazione per evitare problemi con i benefici fiscali.

A causa di un errore piuttosto diffuso nella compilazione della Certificazione unica, diversi lavoratori e lavoratrici rischiano di perdere il bonus Irpef legato al taglio del cuneo fiscale. Per assicurarsi che la CU sia compilata nel modo corretto bisogna controllare la casella 718, o affidarsi a un Caf.🔗 Leggi su Fanpage.it

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