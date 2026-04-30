730 anomalie nella certificazione unica | ecco quali contribuenti rischiano

Il sindacato ha segnalato al ministero dell’Economia alcune anomalie riscontrate nella certificazione unica relativa al modello 730. La denuncia, presentata il 21 aprile, riguarda potenziali errori che potrebbero coinvolgere migliaia di contribuenti. La questione riguarda specificamente alcuni aspetti delle attestazioni fiscali che potrebbero comportare complicazioni con l’Agenzia delle Entrate. Al momento, non sono stati forniti dettagli su quali contribuenti siano più a rischio.

Un’anomalia nella Certificazione unica per il 730 rischia di creare problemi a migliaia di contribuenti: la Cgil lo ha denunciato al ministero dell’Economia lo scorso 21 aprile. Il tutto a poche ore dalla pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Entrate del modello precompilato 730 per la dichiarazione dei redditi. In particolare il sindacato, attraverso il monitoraggio delle strutture territoriali dell'organizzazione e dei suoi centri di assistenza fiscale, ha segnalato come "una quota significativa di sostituti d'imposta abbia rilasciato ai lavoratori dipendenti certificazioni uniche 2026 in cui risultano dati errati o assenti relativi alla natura del reddito di lavoro (art.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 730, "anomalie nella certificazione unica": ecco quali contribuenti rischiano Notizie correlate 730, anomalia nella Certificazione unica. La Cgil: «Un rischio per migliaia di contribuenti»«Un'anomalia» nelle Certificazioni uniche «che rischia di penalizzare pesantemente migliaia di contribuenti». 730, anomalia nella Certificazione unica. «Rischia di penalizzare migliaia di contribuenti»«Un'anomalia» nelle Certificazioni uniche «che rischia di penalizzare pesantemente migliaia di contribuenti». Altri aggiornamenti Temi più discussi: Certificazione Unica 2026 errata? Cosa fare prima del 730; 730, Cgil denuncia anomalia: A rischio migliaia di contribuenti. Il Fisco: Risolto il problema; Fisco, allarme Cgil: 730 a rischio per errori sui redditi. Le Entrate: precompilate già aggiornate; Cgil denuncia: Errori nelle certificazioni uniche, 730 a rischio. Il Fisco interviene: Anomalie corrette. 730, anomalia nella Certificazione unica. La Cgil: «Un rischio per migliaia di contribuenti»«Un'anomalia» nelle Certificazioni uniche «che rischia di penalizzare pesantemente migliaia di contribuenti». È ... msn.com 730, anomalia nella Certificazione unica. La Cgil: «Un rischio per migliaia di contribuenti»«Un'anomalia» nelle Certificazioni uniche «che rischia di penalizzare pesantemente migliaia di contribuenti». È quella denunciata dalla Cgil che, il 21 ... corriereadriatico.it Il tecnico portoghese ha denunciato più volte alcune anomalie nel sistema arbitrale italiano. Una volta disse: "Noi non abbiamo la forza di dire 'questo arbitro non lo vogliamo'" - facebook.com facebook Caso #Rocchi, tensione a Milano per l’inchiesta: tutte le anomalie dell'indagine x.com