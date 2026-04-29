Santa Caterina da Siena | vergine domenicana e Dottore della Chiesa 29 aprile

Santa Caterina da Siena nacque a Siena nel 1347 e morì a Roma nel 1380. Era una vergine appartenente al Terz’Ordine Domenicano e divenne nota come guida spirituale e figura di rilievo nella Chiesa del XIV secolo. La sua vita è legata a un intenso impegno religioso e alla sua influenza all’interno delle vicende ecclesiastiche dell’epoca. Il 29 aprile di ogni anno si celebra la sua memoria.

Santa Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 – Roma, 29 aprile 1380) fu vergine del Terz’Ordine Domenicano, guida spirituale e figura di primo piano della Chiesa del XIV secolo. Cresciuta in una famiglia di artigiani, abbracciò fin da giovane una vita di preghiera, penitenza e servizio ai poveri e ai malati, distinguendosi per carità concreta e per una notevole capacità di consiglio. Senza entrare in clausura, visse nel mondo come laica consacrata (le “Mantellate”), unendo contemplazione e azione. La sua parola, sostenuta da intensa vita interiore, la rese consigliera di ecclesiastici e governanti. Nelle sue Lettere esortò alla riforma dei costumi e alla pace tra le città italiane.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Santa Caterina da Siena: vergine domenicana e Dottore della Chiesa (29 aprile) Saint of the Day April 29, St. Catherine of Siena, virgin, Doctor of the Church Notizie correlate 29 aprile, iniziano le celebrazioni per santa Caterina da SienaSiena, 29 aprile 2026 – Prendono il via oggi le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia e d’Europa. 20 aprile: Sant’Agnese di Montepulciano, vergine domenicana – vita, opere e cultoNel calendario di oggi, lunedì 20 aprile 2026 (Lunedì della III Settimana di Pasqua), la Chiesa fa memoria di Sant’Agnese di Montepulciano, vergine... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 29 aprile, iniziano le celebrazioni per santa Caterina da Siena; Santo del giorno 29 Aprile 2026: Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa; La festa di Santa Caterina da Siena a Santa Maria Sopra Minerva.; Celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, Patrona d’Italia e d’Europa - Polizia di Stato. Santa Caterina da Siena: vergine domenicana e Dottore della Chiesa (29 aprile)Vita, opere e culto di Santa Caterina da Siena, terziaria domenicana, consigliera dei papi, Dottore della Chiesa e patrona d’Italia. quotidiano.net 29 aprile, iniziano le celebrazioni per santa Caterina da SienaSiena, 29 aprile 2026 – Prendono il via oggi le celebrazioni in onore di Santa Caterina da Siena, compatrona d’Italia e d’Europa. Nel giorno della festa liturgica un doppio appuntamento: alle 11 la me ... lanazione.it SANTA CATERINA DA SIENA RICEVE LE STIMMATE TRA I SANTI BENEDETTO E GIROLAMO, del pittore #DomenicoBeccafumi, anno 1515 circa, olio su tavola, senza predella 208 × 156 cm, Pinacoteca Nazionale, #Siena. #SantaCaterina Patrona d'Italia e x.com Oggi è Santa Caterina da Siena (patrona d'Italia) "L'umile spegne la superbia" - Santa Caterina da Siena - Caterina Benincasa, conosciuta come Caterina da Siena (Siena, 25 marzo 1347 – Roma, 29 aprile 1380), è stata una religiosa italiana. Canonizzata - facebook.com facebook