Una donna di 50 anni residente a Perdifumo, nel Salernitano, è stata aggredita nella sua abitazione nella notte scorsa da un uomo sconosciuto. Secondo le prime informazioni, l’aggressore è entrato in casa e ha tentato di strangolare la vittima. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per identificare l’autore dell’attacco. La donna ha riportato ferite e ha ricevuto cure mediche sul posto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna 50enne di Perdifumo, nel Salernitano, è stata aggredita la notte scorsa all’interno della propria abitazione da uno sconosciuto. La vittima ha riferito di non conoscere l’aggressore: restano da chiarire sia l’identità sia il movente. La cinquantenne ha riportato ferite gravi alla testa, agli occhi e al collo, con segni compatibili con un tentativo di strangolamento.?Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, impegnati a ricostruire la dinamica e a rintracciare l’autore dell’aggressione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Entra in casa e tenta di strangolare una donna, s’indaga nel Salernitano

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