Tenta di strangolare il padre con una fune poi chiede aiuto a una donna | L'ho ammazzato
Un uomo di 50 anni ha tentato di strangolare il padre con una fune e, convinto di averlo ucciso, si è rivolto a una donna chiedendo aiuto dicendo: «L’ho ammazzato». La polizia è intervenuta e ha arrestato il 50enne, che è stato portato in carcere. L’episodio si è verificato in un’abitazione privata, dove si è consumato il tentativo di aggressione.
L'uomo, un 50enne, è stato arrestato e portato in carcere. Ha tentato di soffocare il padre usando una fune: poi, convinto di averlo ammazzato, è corso in strada a chiedere aiuto.
