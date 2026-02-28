Tenta di strangolare il padre con una fune poi chiede aiuto a una donna | L'ho ammazzato

Un uomo di 50 anni ha tentato di strangolare il padre con una fune e, convinto di averlo ucciso, si è rivolto a una donna chiedendo aiuto dicendo: «L’ho ammazzato». La polizia è intervenuta e ha arrestato il 50enne, che è stato portato in carcere. L’episodio si è verificato in un’abitazione privata, dove si è consumato il tentativo di aggressione.