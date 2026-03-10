Terrore vicino alla stazione | impugna un posacenere contro una donna poi tenta di strangolare il compagno

Un uomo impugna un posacenere e minaccia una donna vicino alla stazione, poi tenta di strangolare il suo compagno. Le urla attirano l’attenzione e le persone corrono sotto i portici, dove si svolge una scena di violenza: un giovane viene afferrato per il collo, mentre una donna interviene per difendere il fidanzato. Un passante cerca di separare i due litiganti, nel caos generale.

Prima le urla, poi la corsa sotto i portici dove era scoppiato il finimondo. Un uomo che tenta di strangolare un giovane, una donna (la compagna della persona aggredita) che accorre in aiuto del fidanzato, e un passante che prova a separare i due litiganti. Solo il tempestivo intervento della polizia locale ha evitato il peggio. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì 9 marzo a Monza, nei pressi della stazione ferroviaria. Poco prima delle 18 una pattuglia della polizia locale che stava presidiando la zona è stata allertata dalle grida di una donna. Urla disperate che provenivano dai portici di corso Milano. Gli agenti si sono precipitati sul posto e si sono trovati di fronte a un uomo che stava aggredendo un giovane, poi identificato nel gestore di uno dei bar della zona. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

