Nella notte a Perdifumo, nel Cilento, un uomo ha tentato di strangolare una donna all’interno della sua abitazione. L’episodio ha portato all’immediato intervento delle forze dell’ordine, che dopo un breve inseguimento sono riuscite a bloccare il sospettato. L’intera operazione si è conclusa in poche ore, permettendo agli investigatori di individuare e fermare il presunto responsabile dell’aggressione.

È stato individuato e fermato in poche ore dai carabinieri il presunto responsabile della violenta aggressione avvenuta nella notte a Perdifumo, nel Cilento. Si tratta di un uomo di 35 anni, italiano, rintracciato nella mattinata nei pressi dello svincolo di Agropoli lungo la Cilentana. Determinante per le indagini è stato il sistema di videosorveglianza Targa System, che ha consentito ai militari di intercettare il veicolo sospetto. Alla vista dei carabinieri, l’uomo non si è fermato all’alt, dando il via a un breve inseguimento terminato quando ha perso il controllo dell’auto, uscendo di strada. A quel punto è stato bloccato e condotto in caserma.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Entra in casa e tenta di strangolare una donna nel salernitano, bloccato dopo inseguimento

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