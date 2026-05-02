Enna La Vardera sostiene Fiammetta | sfida al campo largo di Crisafulli

A Enna La Vardera ha preso posizione a favore di Fiammetta, opponendosi all’ipotesi di un’alleanza tra il PD e la Lega nel contesto locale. La questione riguarda anche l’effetto del bilancio partecipativo sulla gestione dei quartieri della città, un tema che coinvolge diversi attori politici e amministrativi. La situazione si inserisce nel quadro più ampio delle dinamiche politiche e sociali che interessano la comunità ennese.

? Cosa scoprirai Perché La Vardera rifiuta l'alleanza tra il PD e la Lega?. Come influirà il bilancio partecipativo sulla gestione dei quartieri ennensi?. Chi sono i sette professionisti scelti per guidare la giunta?. Quali opere infrastrutturali cambieranno la mobilità tra Enna Alta e Bassa?.? In Breve Incontro a Enna il 7 maggio alle 19:30 presso la Galleria Civica.. Programma Fiammetta prevede sette assessori tecnici tra cui Paolo Menzo e Maurizio Campo.. Proposte infrastrutturali includono tangenziale Enna Bassa e treno a cremagliera per Enna Alta.. Elezioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio.. Il deputato regionale Ismaele La Vardera raggiungerà Enna il prossimo 7 maggio alle ore 19:30 per sostenere ufficialmente la candidatura di Filippo Fiammetta alla guida del Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enna, La Vardera sostiene Fiammetta: sfida al campo largo di Crisafulli Notizie correlate Enna: scricchiola il Campo Largo, La Vardera sfida SchleinIsmaele La Vardera, esponente di Controcorrente, ha espresso una ferma opposizione alla candidatura di Mirello Crisafulli per l’amministrazione di... Enna, scatta la svolta: La Vardera sceglie Fiammetta per il votoIl movimento Controcorrente, guidato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, ha ufficializzato il proprio sostegno alla candidatura di Filippo... Contenuti di approfondimento Elezioni, La Vardera a Enna per sostenere FiammettaLa campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio entra nel vivo. Il prossimo 7 maggio, alle ore 19:30, la Galleria Civica di Enna ospiterà un incontro: Ismaele La Vardera, deputato regi ... vivienna.it Fiammetta verso l’intesa con Ismaele La VarderaPossibile accordo tra il Coordinamento civico per Enna e Controcorrente. Ezio De Rose parte con sei liste, Mirello Crisafulli ne schiera quattro ... lasicilia.it