Enna La Vardera sostiene Fiammetta | sfida al campo largo di Crisafulli

Da ameve.eu 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Enna La Vardera ha preso posizione a favore di Fiammetta, opponendosi all’ipotesi di un’alleanza tra il PD e la Lega nel contesto locale. La questione riguarda anche l’effetto del bilancio partecipativo sulla gestione dei quartieri della città, un tema che coinvolge diversi attori politici e amministrativi. La situazione si inserisce nel quadro più ampio delle dinamiche politiche e sociali che interessano la comunità ennese.

? Cosa scoprirai Perché La Vardera rifiuta l'alleanza tra il PD e la Lega?. Come influirà il bilancio partecipativo sulla gestione dei quartieri ennensi?. Chi sono i sette professionisti scelti per guidare la giunta?. Quali opere infrastrutturali cambieranno la mobilità tra Enna Alta e Bassa?.? In Breve Incontro a Enna il 7 maggio alle 19:30 presso la Galleria Civica.. Programma Fiammetta prevede sette assessori tecnici tra cui Paolo Menzo e Maurizio Campo.. Proposte infrastrutturali includono tangenziale Enna Bassa e treno a cremagliera per Enna Alta.. Elezioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio.. Il deputato regionale Ismaele La Vardera raggiungerà Enna il prossimo 7 maggio alle ore 19:30 per sostenere ufficialmente la candidatura di Filippo Fiammetta alla guida del Comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

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