Enna scatta la svolta | La Vardera sceglie Fiammetta per il voto

Il movimento Controcorrente, guidato dal deputato regionale, ha annunciato il sostegno alla candidatura di un candidato sindaco di Enna. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda la scelta di Fiammetta come rappresentante del gruppo per le prossime elezioni amministrative. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato pubblico senza ulteriori dettagli sui motivi alla base della scelta.

Il movimento Controcorrente, guidato dal deputato regionale Ismaele La Vardera, ha ufficializzato il proprio sostegno alla candidatura di Filippo Fiammetta per la carica di sindaco di Enna. L’accordo, comunicato dal Coordinamento Civico per Enna, si inserisce nel quadro delle prossime consultazioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio. L’allineamento valoriale tra La Vardera e Fiammetta. Le recenti interlocuzioni tra le parti hanno portato alla definizione di un fronte comune in vista del voto. Secondo quanto riferito dal Coordinamento Civico, la decisione nasce da una convergenza di principi su come gestire le politiche volte a tutelare gli interessi della collettività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enna, scatta la svolta: La Vardera sceglie Fiammetta per il voto Notizie correlate Enna: scricchiola il Campo Largo, La Vardera sfida SchleinIsmaele La Vardera, esponente di Controcorrente, ha espresso una ferma opposizione alla candidatura di Mirello Crisafulli per l’amministrazione di... Agrigento al voto, La Vardera senza mezze misure: "Il centrodestra usa la città come un orinatoio"Mentre il centrodestra continua a discutere senza riuscire a trovare un candidato unitario per le prossime elezioni comunali di Agrigento, dall’altra...