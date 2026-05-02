Emma Marrone al Concerto del Primo Maggio | il riscaldamento pre-palco tra esercizi e prove di sobrietà

Durante il Concerto del Primo Maggio a Roma, Emma Marrone si è esibita come protagonista, attirando l'attenzione anche per le sue attività prima dello spettacolo. Sui social ha condiviso alcune immagini che mostrano esercizi e prove di sobrietà, dando uno sguardo sul suo riscaldamento prima di salire sul palco. La cantante ha quindi documentato il momento preparatorio che precede la sua performance, senza rivelare dettagli aggiuntivi.

Emma Marrone è stata tra le grandi protagoniste del Concerto del Primo Maggio a Roma, ma come ha fatto ad apparire così grintosa sul palco? Lo ha rivelato sui social, dove ha mostrato l'originale allenamento pre-esibizione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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