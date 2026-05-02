Emergono notizie importanti sul futuro di Lukaku!

Le ultime notizie riguardanti il futuro di Lukaku indicano che il suo percorso con il Napoli potrebbe essere vicino a concludersi. Le voci di mercato e le trattative in corso suggeriscono che il giocatore potrebbe lasciare la squadra nelle prossime settimane. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte, e le decisioni definitive sembrano ancora da prendere.

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli appare ormai sempre più incerto e probabilmente lontano da Napoli. Dall’Inghilterra emergono indiscrezioni secondo cui gli agenti dell’attaccante belga si sarebbero già attivati per trovargli una nuova squadra in vista della prossima stagione. I primi contatti sarebbero stati avviati e il giocatore potrebbe presto lasciare il club partenopeo. Tra le opzioni valutate, gli intermediari avrebbero sondato il terreno con Inter e Milan, visto che la destinazione Milano sarebbe molto gradita all’attaccante. L’obiettivo era capire se ci fossero margini per un ritorno in una delle due squadre milanesi. Tuttavia, la risposta di entrambi i club sarebbe stata piuttosto fredda.🔗 Leggi su Dailynews24.it

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