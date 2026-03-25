Romelu Lukaku potrebbe essere escluso dal prossimo Mondiale a causa di problemi fisici. Il calciatore belga ha riscontrato complicazioni che mettono in dubbio la sua partecipazione alla competizione internazionale. La situazione medica è ancora in fase di valutazione e non sono state fornite ufficialmente date precise sui tempi di recupero.

Romelu Lukaku torna al centro dell’attenzione mediatica per motivi legati alla sua condizione fisica. L’attaccante del Napoli, rientrato da poco, è ancora lontano dalla forma migliore e le sue prestazioni lo confermano. A preoccupare è soprattutto la possibile convocazione con il Belgio per il prossimo Mondiale. Le ultime indicazioni parlano di un recupero in ritardo e di una gestione attenta da parte dello staff tecnico. Una situazione che apre dubbi concreti sul suo futuro a breve termine. Condizione fisica e segnali preoccupanti. La situazione di Lukaku viene monitorata con attenzione. Dopo il rientro, l’attaccante ha trovato poco spazio e non ha ancora raggiunto il livello richiesto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku, Mondiale a rischio! Pessime notizie sul belga: cosa sta succedendo

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