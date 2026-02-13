L'assessora Martina Riva ha annunciato oggi nuovi dettagli sul progetto di San Siro e sul futuro dello stadio di Milano. Durante una conferenza, ha spiegato che le discussioni sono in corso e che ci sono passi avanti concreti per definire le modalità di intervento. Riva ha anche confermato che il Comune sta lavorando con le parti interessate per trovare una soluzione che possa soddisfare le esigenze di tutti. Restano ancora alcune questioni da chiarire, ma l’obiettivo è arrivare a una decisione entro i prossimi mesi.

Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa 'ANSA', Riva avrebbe affermato che l'avvio dei lavori potrebbe arrivare già nel 2026, compatibilmente con le tempistiche burocratiche. L'obiettivo prioritario resta quello di consegnare il nuovo impianto in tempo per gli Europei del 2032, candidatura su cui la città ha investito molto negli ultimi anni. Ha poi spiegato che una volta completato il nuovo impianto, comincerà la fase di modifica di 'San Siro'. Non è ancora chiaro il futuro sul leggendario impianto che è stato casa di Milan e Inter per tantissimi anni.

© Pianetamilan.it - Importanti novità sul futuro di San Siro e sul nuovo stadio dall’assessora Riva. I dettagli

Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha espresso la sua visione sul futuro di San Siro, sottolineando l’importanza di mantenere lo stadio attuale.

