Emergenze nel Sannio Errico incontra i Vigili del Fuoco

Un incontro tra il consigliere regionale del Sannio e i Vigili del Fuoco si è tenuto di recente per discutere delle emergenze presenti nella zona. La riunione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e operatori del settore, con l’obiettivo di affrontare le criticità legate alle situazioni di rischio e alla gestione delle emergenze. Sono stati analizzati i problemi attuali e sono state condivise alcune proposte di intervento.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è svolto un incontro tra il consigliere regionale sannita Fernando Errico, segretario della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, ed il Comandante dei Vigili del Fuoco di Benevento Salvatore Angelo Capolongo, nel corso del quale sono state esaminate alcune delle principali criticità che interessano il territorio, con particolare attenzione al rischio idrogeologico, anche in relazione ai cambiamenti climatici. Nel corso del confronto è emersa la necessità di proseguire nel rafforzamento delle attività di prevenzione e gestione delle emergenze, alla luce delle recenti esondazioni e delle criticità ambientali registrate.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Emergenze nel Sannio, Errico incontra i Vigili del Fuoco Notizie correlate Maltempo nel Sannio, alberi caduti e tetti danneggiati: oltre 50 interventi dei vigili del fuocoTempo di lettura: 2 minutiSono stati 55 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento nel corso della giornata... Vigili del fuoco in azione continua: quattro emergenze in poche oreUn pomeriggio di emergenze nella provincia di Fermo: vigili del fuoco in azione continua Il pomeriggio del 22 febbraio 2026 si è trasformato in un... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: IL CONSIGLIERE ERRICO IN VISITA AL COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO. Emergenze nel Sannio, Errico incontra i Vigili del Fuoco: confronto sulle azioni per la sicurezza del territorioIl consigliere regionale sannita Fernando Errico, segretario della Commissione Ambiente, Energia e Protezione Civile, ha incontrato il Comandante dei Vigili del Fuoco di Benevento Salvatore Angelo Cap ... ntr24.tv Decine di interventi dei vigili del fuoco nel Sannio per vento forte e pioggiaIl maltempo, pioggia e forte vento, colpisce anche il Sannio dove in alcuni comuni le scuole sono rimaste chiuse in seguito a ordinanze sindacali. Decine gli interventi dei vigili del fuoco su tutto ... ansa.it