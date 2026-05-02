Emergenza investimento di una persona alla stazione di Pisa diversi treni cancellati

Stamattina, intorno alle 9, si è verificato un incidente alla stazione principale di Pisa, coinvolgendo una persona. La vicenda ha causato la cancellazione di diversi treni in partenza e in arrivo nella zona. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle forze dell'ordine e i soccorritori. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto e gestendo le operazioni di sicurezza.

Urgenza investimento stamani, 2 maggio, alla stazione centrale di Pisa. Secondo quanto si apprende, il fatto è avvenuto intorno alle ore 9 di mattina. Da capire la dinamica dei fatti, non si esclude l'ipotesi di un gesto volontario. Una persona sarebbe stata investita da un treno Alta Velocità in.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Perdita d'acqua alla stazione di Torino Porta Nuova, treni cancellati e ritardi Leggi anche: Lavori alla stazione di Portogruaro, treni cancellati e modificati dal 16 marzo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Emergenza investimento di una persona alla stazione di Pisa, diversi treni cancellati; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 173; Investito sui binari tra Rovigo e Stanghella: ferrovia bloccata; Emergenza casa: al via i lavori per dieci nuovi alloggi Erp. Investimento da 1,8 milioni d’euro. La Misericordia di Bibbiena inaugura una nuova ambulanzaArezzo, 8 aprile 2026 – Una nuova ambulanza e un nuovo mezzo antincendio per la Misericordia di Bibbiena. La storica confraternita casentinese ha messo in campo un significativo investimento per ... lanazione.it Giubileo. Il punto di Zingaretti in Consiglio Regionale. Per la sanità un investimento da 84 milioniIl pilastro centrale della nostra azione – ha spiegato il governatore – è stato il piano di ammodernamento dei reparti dell’emergenza ospedaliera, con un investimento di 33,5 milioni di euro per ... quotidianosanita.it Telemantova. . Con un investimento da 2,5 milioni di euro, viene rafforzato in Lombardia il sistema di numero unico di emergenza e di localizzazione delle auto che necessitano di soccorso. Attilio Fontana - Presidente Regione Lombardia Guido Bertolaso - as - facebook.com facebook