Lavori alla stazione di Portogruaro treni cancellati e modificati dal 16 marzo

Dal 16 al 28 marzo 2026, i treni regionali di Trenitalia sulla linea Venezia–Portogruaro e Treviso–Portogruaro subiranno variazioni nella circolazione a causa di lavori di manutenzione alla linea ferroviaria presso la stazione di Portogruaro-Caorle. Durante questo periodo, alcuni treni saranno cancellati o modificati rispetto agli orari abituali, come comunicato dalle Ferrovie.

Per dodici giorni. Il lavori per il rinnovo completo di un binario, sono previsti bus sostitutivi negli orari della sospensione delle linee Durante la sospensione verrà eseguito un intervento di manutenzione straordinaria che prevede il rinnovo completo del quarto binario per uno sviluppo complessivo di 558 metri. L’operazione comprende la sostituzione integrale di rotaie, traverse e massicciata, finalizzata a garantire migliori standard prestazionali e di affidabilità dell’infrastruttura. Il quadro economico dell’opera ammonta a un importo complessivo di 1.160.000 euro. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Trenitalia ha previsto un’offerta bus sulla stessa tratta con tempi di percorrenza più abbondanti e posti disponibili diversi dall’offerta ordinaria. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

