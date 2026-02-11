Perdita d' acqua alla stazione di Torino Porta Nuova treni cancellati e ritardi

Una perdita d'acqua ha causato disagi alla stazione di Torino Porta Nuova. Intorno alle 18:15 di oggi, alcuni passeggeri e tecnici hanno segnalato il problema in un locale di Rete Ferroviaria Italiana. La situazione ha portato alla cancellazione di alcuni treni e a ritardi sui binari. Le squadre di intervento sono arrivate subito sul posto, ma i disagi si sono protratti per diverse ore.

Serata di disagi alla stazione di Torino Porta Nuova. Intorno alle 18:15 di oggi, 11 febbraio, alcuni viaggiatori e tecnici hanno dato l'allarme per una perdita d'acqua in un locale di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno.

