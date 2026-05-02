Elezioni Vivila inaugura il comitato elettorale | quadretto in memoria del partigiano Beppino Tartaglione

È stata inaugurata ufficialmente la sede del comitato elettorale di Vivila Marcianise, evento che ha attirato molti cittadini e sostenitori. Durante l’occasione è stato presentato un quadro dedicato al partigiano Beppino Tartaglione, in memoria della sua figura. L’iniziativa coincide con i dieci anni di attività dell’associazione sul territorio, festeggiati con questa cerimonia che ha visto una partecipazione numerosa.

Si è svolta con grande entusiasmo e ampia partecipazione l’inaugurazione del comitato elettorale di Vivila Marcianise, un appuntamento che ha rappresentato anche un momento simbolico per celebrare i primi dieci anni di attività dell’associazione sul territorio.L’evento ha visto la presenza di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Elezioni a Sorrento, parte la campagna elettorale: Fattorusso inaugura il comitatoIl candidato sindaco Corrado Fattorusso inaugura oggi alle 18 la sede elettorale in via degli Aranci, 61. Verso le amministrative, Gaetano Sciacca inaugura il comitato elettoraleLa campagna elettorale per le elezioni amministrative entra nel vivo con l'apertura di nuovi comitati. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Elezioni. La carica degli 'uscenti': 17 consiglieri si sono ricandidati; Elezioni amministrative a Marcianise: ecco tutte le liste e i nomi dei 304 candidati nelle due coalizioni.