Elezioni provinciali | l' appello al voto di Bicchielli Forza Italia intanto Landi esprime sostegno a Aliberti

In vista delle elezioni provinciali che si terranno lunedì 4 maggio, Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e vice responsabile nazionale Enti Locali, ha rivolto un appello agli elettori affinché partecipino al voto. Nel frattempo, Landi ha annunciato il proprio sostegno a Aliberti, senza fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni di questa decisione. La campagna elettorale si svolge in un clima di attesa e di mobilitazione tra i candidati.

Appello al voto per le elezioni provinciali in programma lunedì 4 maggio, da parte di Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e vice responsabile nazionale Enti Locali. “Nelle elezioni provinciali che si terranno il 4 maggio non siamo di fronte a una competizione come le altre. Siamo davanti a.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Elezioni provinciali, Bicchielli (FI): "Depositata interrogazione, chiarezza sul voto del presidente"

Elezioni provinciali, Fratelli d’Italia sostiene la candidatura a presidente di Aliberti (FI)Fratelli d’Italia sceglie ancora una volta la strada dell’unità annunciando il sostegno alla candidatura del sindaco di Scafati e consigliere...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: L’azzardo Pd sul sindaco di Ostuni e la sua maggioranza risicata: ora la Provincia è senza guida; Provincia di Avellino, il TAR dà ragione al ricorso. Il sindaco Aquino: Il voto rischia un nuovo ricorso se non si chiarisce la data legittima; Provincia, eletto il nuovo Consiglio: FdI vince la battaglia nel centrodestra e guadagna 4 consiglieri. Esclusa Antonella Tocchetto (Pd)...; Elezioni Comunali 2026 a Melito: il fantasma camorra nella sfida per il riscatto.

I Monti Dauni fuori dalla Provincia, la ‘scoppola’ di Forza Italia e il protagonismo di Orta NovaL’asse con Orta Nova del presidente Nobiletti, che ha incardinato il vice sindaco Antonio Di Carlo nel suo Ufficio di Gabinetto, contribuisce ad un inedito protagonismo della città più grande dei ... foggiatoday.it

Elezioni, ecco le liste di Forza Italia e Forza Azzurri dei candidati al Consiglio a sostegno di Dino AlongeI due elenchi fanno capo al deputato Riccardo Gallo e supportano il nome dell'avvocato-aspirante sindaco che non ha però ancora formalizzato la proposta del suo nominativo ... agrigentonotizie.it

Legge elettorale, la Lega accelera. I timori di Salvini su Forza Italia: “Vuole il pareggio” La partita sulla legge elettorale entra nel vivo e la Lega prova a forzare i tempi. L’obiettivo è chiaro: arrivare a una riforma condivisa – o quantomeno praticabile – prima che - facebook.com facebook

Ci lascia Alex Zanardi. Un uomo che ha insegnato all’Italia, con i fatti e con il sorriso, cosa significhino coraggio, determinazione, dignità e amore per la vita. Alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene va il nostro pensiero più sincero. x.com