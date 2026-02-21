Elezioni provinciali Bicchielli FI | Depositata interrogazione chiarezza sul voto del presidente

Bicchielli di Forza Italia ha presentato un'interrogazione per chiedere chiarimenti sul voto del presidente della Provincia. La causa risiede nel sospetto che ci siano state irregolarità nel processo decisionale. La questione riguarda la mancata convocazione delle elezioni entro i tempi previsti dalla legge, che richiedono un'operazione trasparente e tempestiva. La richiesta si concentra sulla necessità di rispettare le regole e di chiarire i passaggi decisivi in questa fase.

"La Provincia non può essere un ente con regole autonome. In una fase così delicata, la chiarezza resta fondamentale: si devono indire le elezioni entro 90 giorni, come prevede la legge". Lo dichiara Pino Bicchielli, deputato di Forza Italia e vice responsabile Enti Locali del partito che, come anticipato nel corso dell'incontro con il Ministro dell'Interno Piantedosi, ha depositato un'interrogazione sulla vicenda. L'obiettivo è chiarire "definitivamente quali siano le intenzioni del vicepresidente della provincia di Salerno Giovanni Guzzo".