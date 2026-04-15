Elezioni Parte Il Cantiere delle Idee | incontri pubblici con i cittadini per un programma partecipato

A pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, una nuova iniziativa prende forma nel paese. La lista “Solo Cose Belle - Enzo Guida Sindaco” ha avviato una serie di incontri pubblici chiamati “Il Cantiere delle Idee”, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente i cittadini nella definizione del programma elettorale. Questi incontri si svolgeranno in diverse location del territorio, offrendo un’opportunità di confronto e discussione aperta.

Le elezioni comunali a Cesa entrano nel vivo e la lista “Solo Cose Belle - Enzo Guida Sindaco” lancia l'iniziativa denominata “Il Cantiere delle Idee”.Si tratta di una serie di incontri pubblici con cittadini, volontari, operatori del terzo settore, professionisti, rappresentanti del mondo.🔗 Leggi su Casertanews.it

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