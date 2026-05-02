Elezioni | Pazzano visita Battaglia ma ribadisce le distanze

In vista delle prossime elezioni, il candidato Pazzano ha incontrato un rappresentante dell’opposizione, Battaglia, ma l’incontro non si è svolto come previsto. Pazzano ha confermato di mantenere le proprie posizioni senza modifiche, pur ribadendo di essere disponibile al dialogo. La discussione si è interrotta prima di arrivare a una stretta di mano, lasciando in sospeso possibili sviluppi futuri. La mancata riunione ha fatto sorgere domande sulla strategia del candidato.

? Cosa scoprirai Chi ha impedito l'incontro diretto tra Pazzano e Battaglia?. Come cambierà la strategia di Pazzano dopo questo incontro mancato?. Quali sono le differenze programmatiche che separano i due candidati?. Perché il gesto di cortesia non annulla lo scontro politico?.? In Breve Pazzano ha seguito la staffetta elettorale precedentemente avviata da Cannizzaro.. Il candidato della lista La Strada ha rivolto auguri a tutti i contendenti.. La visita presso la segreteria di Battaglia è avvenuta in sua assenza.. Il progetto di rinnovamento territoriale punta su proposte distinte da quelle avversarie.. Saverio Pazzano ha visitato la segreteria di Mimmo Battaglia per consegnare i suoi auguri elettorali, seguendo il passaggio di Cannizzaro tra i candidati in questa fase di campagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

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