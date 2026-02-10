Elezioni comunali | Riabitare Reggio al fianco di Pazzano

La rete di cittadini Riabitare Reggio conferma il suo sostegno a Saverio Pazzano per le prossime elezioni comunali. La scelta sembra naturale, anche più forte di prima, perché negli anni hanno condiviso valori e un percorso comune. Ora, con questa alleanza, vogliono continuare a lavorare per la città.

La rete di cittadini Riabitare Reggio annuncia di sostenere nuovamente, e con una convinzione ancora più forte, la candidatura di Saverio Pazzano, riconoscendo in questo percorso una coerenza politica, civica e umana costruita nel tempo e mai venuta meno.Riabitare Reggio nasce all’interno.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Approfondimenti su Reggio Emilia

Casa Riformista si prepara alle comunali di Reggio Calabria.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Reggio Emilia

Elezioni Comunali Reggio Calabria, Riabitare Reggio sostiene la candidatura di Saverio PazzanoLa rete di cittadini Riabitare Reggio annuncia di sostenere di nuovo e con convinzione ancora maggiore la candidatura di Saverio Pazzano, riconoscendo in questo percorso una coerenza politica, civi ... strettoweb.com

Elezioni Comunali Reggio Calabria, il Pd ha deciso: si faranno le primarie di coalizione. Sfida tra Mimmo Battaglia e Massimo CanaleAlla fine va tutto come previsto, almeno su StrettoWeb. Il Centrosinistra farà le primarie per decidere il candidato Sindaco della coalizione, e il Pd ufficialmente sposerà la candidatura di Mimmetto ... strettoweb.com

Reggio Calabria, la presentazione del progetto "Calabria significa casa" | INFO - facebook.com facebook