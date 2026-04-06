Elezioni e trasparenza dell' amministrazione l' invito di Saverio Pazzano agli altri candidati

Durante il dibattito sulla trasparenza dell’amministrazione comunale, in seguito alla questione sulla candidatura di un candidato escluso da un altro esponente, si è espresso anche un candidato alla carica di sindaco. Quest’ultimo ha rivolto un invito agli altri candidati a impegnarsi per una maggiore chiarezza e trasparenza nelle prossime elezioni. La discussione si concentra sulle modalità di scelta e sulle procedure adottate per la composizione delle liste.

Nel dibattito in corso sulla trasparenza della futura amministrazione (innescato dal caso della candidatura di Merenda rifiutata da Francesco Cannizzaro), interviene Saverio Pazzano, anche lui in corsa per la fascia di sindaco di Reggio Calabria. “Cari Battaglia e Cannizzaro, in ordine alfabetico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Elezioni a Cava de’ Tirreni, Giordano: “Agli altri candidati a sindaco chiedo un confronto su programma e idee”Tempo di lettura: < 1 minutoUn confronto pubblico su programma e idee per rilanciare Cava de’ Tirreni. Elezioni comunali 2026. L'ex sindaco Griffo 'schiera' altri 4 candidati per il votoLa candidatura a sindaco di Trentola Ducenta di Michele Griffo sta prendendo forma attorno a una squadra di cittadini profondamente radicati nella... Argomenti più discussi: Elezioni comunali, Saverio Pazzano (La Strada): Chiunque vinca garantisca l’accessibilità online dei lavori delle commissioni · ilreggino.it; Comunali, Lamberti Castronuovo ufficializza la sua candidatura a sindaco di Reggio Calabria; Comunali Lamberti Castronuovo ufficializza la sua candidatura a sindaco di Reggio Calabria. Pazzano si rivolge a Battaglia e Cannizzaro: la richiesta di ‘trasparenza’ in vista delle elezioniCari Battaglia e Cannizzaro, in ordine alfabetico, ieri ho seguito un po’ di botta e risposta sulle composizioni delle liste e sui cambi di casacca. Senza entrare nel merito, confesso che ho creduto ... strettoweb.com CityNow. . #Elezioni a Reggio e candidatura Cannizzaro, il commento di Saverio Pazzano a #LiveBreak: 'Più forte è il candidato, più forte per noi è lo stimolo a stare meglio in campo. E' la sfida di Davide contro Golia ma è una sfida di idee..." #elezioni #reggio facebook