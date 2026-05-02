La Colombia si prepara alle elezioni presidenziali del 31 maggio, con un clima di forte polarizzazione politica che si combina a un aumento dei casi di violenza. La situazione preoccupa le autorità e le forze dell’ordine, che monitorano attentamente gli sviluppi nel paese. Le campagne elettorali si intensificano mentre si avvicina la data del voto, in un contesto segnato da tensioni crescenti e rischi di scontri tra le diverse fazioni.

La Colombia entra nella fase decisiva delle elezioni presidenziali del prossimo 31 maggio in uno scenario che combina una forte polarizzazione politica con un preoccupante ritorno della violenza. Nelle ultime 48 ore, il paese ha registrato almeno 26 attentati: una escalation con decine di morti e feriti che riapre rimette al centro i gruppi armati che operano nel paese e ridefinisce il clima elettorale. In parallelo, i sondaggi consolidano un dato chiave: il senatore di sinistra Iván Cepeda guida con chiarezza le intenzioni di voto, ma la corsa per l’accesso al ballottaggio resta completamente aperta. Secondo l’ultima rilevazione di Invamer, Cepeda raggiunge il 44,3%, seguito da Abelardo de la Espriella con il 21,5% e da Paloma Valencia con il 19,8%.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elezioni in vista per la Colombia: con la polarizzazione politica, torna il rischio di violenze

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