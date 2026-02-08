Villabate elezioni in vista | Brusa FI chiede un progetto condiviso per superare la disillusione politica

Villabate si avvicina alle elezioni e il clima si scalda. Brusa di Forza Italia chiede un progetto condiviso per superare la disillusione politica. La gente si aspetta qualcosa di diverso, di concreto, e i candidati si preparano a confrontarsi su idee e programmi. La sfida è trovare un modo per coinvolgere i cittadini e ridare fiducia alla politica locale.

Villabate si prepara ad affrontare una stagione elettorale che si preannuncia densa di sfide e di aspettative, con un'attenzione crescente da parte della cittadinanza verso la necessità di un rinnovamento politico capace di rispondere a bisogni emergenti e di proiettare il comune verso un futuro più solido e definito. L'ex assessore e attuale consigliera comunale Anna Brusa, figura di spicco dell'opposizione nell'area di Forza Italia, ha espresso con chiarezza la sua visione, sottolineando come il momento attuale richieda non solo una semplice alternanza al governo, ma soprattutto la definizione di un progetto complessivo e condiviso.

