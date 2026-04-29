Colombia il dolore di Papa Leone per le violenze

Da tv2000.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Papa ha manifestato il suo dolore per le violenze che coinvolgono la Colombia e ha invitato a rifiutare ogni forma di conflitto, incoraggiando la ricerca di soluzioni pacifiche. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui il paese affronta episodi di violenza e tensioni interne. Nessuna altra informazione su eventuali azioni o risposte ufficiali è stata resa nota.

Il Papa ha espresso dolore per le violenze che affliggono la Colombia con un appello a rifiutare ogni forma di conflitto e a cercare vie di pace. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

colombia il dolore di papa leone per le violenze
© Tv2000.it - Colombia, il dolore di Papa Leone per le violenze

Colombia, il dolore di Papa Leone per le violenze

Video Colombia, il dolore di Papa Leone per le violenze

Notizie correlate

Morte Padre Pierre in Libano, il dolore di Papa Leone XIV: le sue paroleL’uccisione di padre Pierre Al-Rahi, parroco di San Giorgio a Qlayaa, rappresenta un momento di profonda oscurità nel già martoriato scenario del Sud...

Papa Leone: arginare i seminatori d’odio, ci riportano a barbarie e violenze«Il veleno della divisione e della conflittualità tende a inquinare i cuori e le relazioni sociali e va contrastato con la testimonianza evangelica...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ad un anno da quella mattina in cui morì Papa Francesco; Papa Leone XIV: la cultura è indispensabile per un progresso solidale; Gemelli con padri diversi raro caso in Colombia.

papa leone colombia il dolore diColombia, Papa Leone XIV: Esorto tutti a rifiutare ogni forma di violenzaSalutando i pellegrini di lingua spagnola, convenuti per l’udienza generale, Papa Leone XIV ha rivolto un appello per la situazione venutasi a creare in Colombia. acistampa.com

papa leone colombia il dolore diIl Papa: dolore per violenze in Colombia, scegliere via della paceRoma, 29 apr. (askanews) – Papa Leone XIV ha espresso la sua solidarietà nella preghiera alle vittime e alle loro famiglie dopo un attentato con bomba che ha ucciso almeno 20 persone su una strada n ... askanews.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.