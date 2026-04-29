Colombia il dolore di Papa Leone per le violenze

Il Papa ha manifestato il suo dolore per le violenze che coinvolgono la Colombia e ha invitato a rifiutare ogni forma di conflitto, incoraggiando la ricerca di soluzioni pacifiche. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui il paese affronta episodi di violenza e tensioni interne. Nessuna altra informazione su eventuali azioni o risposte ufficiali è stata resa nota.

Il Papa ha espresso dolore per le violenze che affliggono la Colombia con un appello a rifiutare ogni forma di conflitto e a cercare vie di pace. Servizio di Rita Salerno TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Colombia, il dolore di Papa Leone per le violenze Colombia, il dolore di Papa Leone per le violenze Notizie correlate Morte Padre Pierre in Libano, il dolore di Papa Leone XIV: le sue paroleL’uccisione di padre Pierre Al-Rahi, parroco di San Giorgio a Qlayaa, rappresenta un momento di profonda oscurità nel già martoriato scenario del Sud... Papa Leone: arginare i seminatori d’odio, ci riportano a barbarie e violenze«Il veleno della divisione e della conflittualità tende a inquinare i cuori e le relazioni sociali e va contrastato con la testimonianza evangelica... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ad un anno da quella mattina in cui morì Papa Francesco; Papa Leone XIV: la cultura è indispensabile per un progresso solidale; Gemelli con padri diversi raro caso in Colombia. Colombia, Papa Leone XIV: Esorto tutti a rifiutare ogni forma di violenzaSalutando i pellegrini di lingua spagnola, convenuti per l’udienza generale, Papa Leone XIV ha rivolto un appello per la situazione venutasi a creare in Colombia. acistampa.com Il Papa: dolore per violenze in Colombia, scegliere via della paceRoma, 29 apr. (askanews) – Papa Leone XIV ha espresso la sua solidarietà nella preghiera alle vittime e alle loro famiglie dopo un attentato con bomba che ha ucciso almeno 20 persone su una strada n ... askanews.it Pieve di Soligo | Giuseppe Toniolo “santo” al tempo di Papa Leone - facebook.com facebook Papa Leone XIV: “L’uomo non può vivere senza verità” x.com