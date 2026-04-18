Elezioni comunali | ecco Salerno Democratica la terza lista a sostegno di Lanocita Sindaco

Nasce “Salerno Democratica”, la terza lista a sostegno del candidato sindaco Franco Massimo Lanocita. In questa nuova compagine saranno presenti candidati che non sono espressione del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) ma - si legge sui social - “che credono nel progetto di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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