Elezioni amministrative 2026 i candidati al Consiglio della lista Noi per Fondi

Da latinatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fondi, le elezioni amministrative sono programmate per il 24 e 25 maggio, con l’obiettivo di eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. La lista “Noi per Fondi” ha annunciato i candidati che si presenteranno per un posto nel nuovo Consiglio, mentre si avvicina il momento di esprimere il proprio voto per questa tornata elettorale.

Elezioni amministrative a Fondi dove il 24 e 25 maggio si vota per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Sono cinque i candidati per la carica di primo cittadino; in corsa anche Vincenzo Carnevale, sostenuto da 5 liste: da Forza Italia e dalle civiche Litorale e.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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