Elezioni amministrative 2026 i candidati al Consiglio della lista Fondi Azzurra

Da latinatoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Fondi si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio, durante le quali i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale. La lista Fondi Azzurra ha presentato i propri candidati al Consiglio comunale, contribuendo così alla fase di campagna elettorale che precede il voto. Le candidature sono state annunciate ufficialmente nelle scorse settimane.

Elezioni amministrative a Fondi dove il 24 e 25 maggio si vota per scegliere il nuovo sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Sono cinque i candidati per la carica di primo cittadino; in corsa anche Vincenzo Carnevale, sostenuto da 5 liste: da Forza Italia e dalle civiche Litorale e.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: 24 e 25 maggio 37 comuni del Lazio al voto per elezione sindaci e rinnovo consigli comunali; Elezioni comunali 2026: aperture straordinarie per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature; ELEZIONE del SINDACO e del CONSIGLIO COMUNALE del 24 e 25 MAGGIO 2026: CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI; Messina, elezioni amministrative 2026: da domani la presentazione delle liste.

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