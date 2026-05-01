Elezioni comunali 2026 Molfetta | i candidati della lista Movimento Cinque Stelle

Per le elezioni comunali del 2026 a Molfetta, sono stati annunciati i candidati del Movimento Cinque Stelle. La lista comprende Dario La Forgia, Simone Andriani, Giovanni Daniele Binetti, Felicia Cagnetta, Fabio De Candia, Chiara De Gennaro, Anna Maria De Palma, Lucia Del Vescovo, Alessandra Giovanna Di Gioia, Damiano Favuzzi, Maria Antonia Gadaleta, Maria Germinario, Valerio Guarino, Innocente Loiacono, Irene Mancini e Sabina Anna Maria. Questi sono i nomi che si presentano per le elezioni comunali.

Dario La ForgiaSimone AndrianiGiovanni Daniele BinettiFelicia CagnettaFabio De CandiaChiara De GennaroAnna Maria De PalmaLucia Del VescovoAlessandra Giovanna Di GioiaDamiano FavuzziMaria Antonia GadaletaMaria GerminarioValerio GuarinoInnocente LoiaconoIrene ManciniSabina Anna Maria.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Avanti MolfettaMaria Paola AmatoElena BrioGiuseppe CannarozzoArianna CantatoreGiuseppe De BariAntonio De CandiaMaria De GennaroDonatella Anna Del VescovoTommaso De... Elezioni comunali 2026 Molfetta: i candidati della lista Molfetta AzzurraSalvatore AbbattistaSanta AllegrettiIppolita Annalisa AltamuraIlario AmatoOlga AntonucciCosmo CeciMichele De CandiaFranca De GennaroGiuseppe De... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Amministrative 2026, campo largo diviso a Trani e sparpagliato a Molfetta. Ad Andria due soli candidati sindaci, centrodestra fuori dalla corsa a Modugno; Elezioni comunali 2026 Palo del Colle: i candidati del Movimento 5 Stelle; Molfetta, depositate le liste in vista delle elezioni amministrative: ecco i 507 candidati in corsa; Tra un mese 54 Comuni pugliesi al voto: scaduti i termini per le candidature. Ci provano anche 3 consiglieri regionali. Elezioni amministrative 2026 a Molfetta: pubblicato l'elenco degli scrutatoriSupporto al Rup, il Comune di Molfetta apre la selezione per un esperto del verde La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente via PEC entro le ore 12:00 del giorno 11 maggio Bando Pubblico Pro ... molfettaviva.it Elezioni 2026 a Molfetta: si va completando il quadro dei candidati - LE LISTE DEFINITIVEAggiornamenti ora dopo ora con tutti i nomi a sostegno di Minervini, Mastropasqua e Logrieco ... molfettaviva.it Primo Maggio a Milano, M5s Lombardia in piazza. Pizzighini (M5s): «Non chiamatelo salario giusto, se non garantisce dignità» Il Movimento Cinque Stelle Lombardia aderisce e partecipa alla manifestazione “Lavoro dignitoso”, promossa in occasione del - facebook.com facebook Sostieni il MoVimento 5 Stelle! Destina il tuo 2x1000 inserendo il codice E54 nella dichiarazione dei redditi. Non ti costa nulla, ma per noi è fondamentale! Scopri di più su: movimento5stelle.eu/2x1000 x.com