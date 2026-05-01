Elezioni ' 26 Psi | Stiamo con Donati e Sileno Il loro è un programma serio e credibile

Il Partito Socialista Italiano di Arezzo ha confermato il sostegno a Marco Donati e Sileno nelle prossime elezioni comunali del 2026. La federazione provinciale ha diffuso una nota stampa in cui dichiara che il loro programma è considerato serio e credibile, e che quindi si schiera al loro fianco nella competizione elettorale. La decisione riguarda specificamente la candidatura di Donati come rappresentante del partito.