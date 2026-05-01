Elezioni ' 26 Psi | Stiamo con Donati e Sileno Il loro è un programma serio e credibile
Il Partito Socialista Italiano di Arezzo ha confermato il sostegno a Marco Donati e Sileno nelle prossime elezioni comunali del 2026. La federazione provinciale ha diffuso una nota stampa in cui dichiara che il loro programma è considerato serio e credibile, e che quindi si schiera al loro fianco nella competizione elettorale. La decisione riguarda specificamente la candidatura di Donati come rappresentante del partito.
Al fianco di Marco Donati nella corsa elettorale per il Comune di Arezzo. Ad annunciarlo, attraverso una nota stampa, è la federazione provinciale del Partito Socialista Italiano di Arezzo.“In un momento cruciale per il futuro della città - si legge nella nota - il Psi ribadisce la necessità di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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