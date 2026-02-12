Posizioni economiche ATA posso partecipare alla prova finale se sono in malattia? Tutte le RISPOSTE AI QUESITI

Dal 23 al 27 febbraio si terranno le prove finali per assegnare le 46mila nuove posizioni economiche ATA. Molti si chiedono se, in caso di malattia, possano comunque partecipare. La domanda è comune tra i candidati, e le risposte ufficiali chiariscono che la presenza fisica è richiesta, anche se ci sono alcune eccezioni. Chi è malato dovrebbe consultare le regole specifiche o contattare gli organi organizzativi per capire come procedere.

Dal 23 al 27 febbraio si svolgeranno le prove finali di valutazione per l'attribuzione delle nuove 46mila posizioni economiche ATA. Per fare il punto e per rispondere ai dubbi dei lettori Orizzonte Scuola ha organizzato una diretta con Bartolo Cozzolino, amministrativo ed esperto di normativa. Le posizioni economiche ATA prevedono un avanzamento professionale e un incremento retributivo legato a maggiori responsabilità. Posizioni economiche ATA, permesso retribuito per le prove finali: la FAQ del Ministero. Il Ministero chiarisce che i candidati ammessi alla prova finale di valutazione per le 46.000 nuove posizioni economiche ATA possono usufruire del permesso retribuito previsto dal contratto. Posizioni economiche ATA, Gilda: recupero ore non uniforme e nodi su riconoscimento esame come servizio. La Federazione Gilda Unams (FGU) interviene sulla questione del recupero delle 20 ore di formazione previste per la preparazione all'esame delle Posizioni Economiche del personale ATA, segnalando diff ... Dal 23 al 27 febbraio si terranno le prove scritte relative alle posizioni economiche ATA. Per fare il punto della situazione e per rispondere ai vostri quesiti, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata di Question Time. Posizioni economiche personale ATA, pubblicate dal Ministero le istruzioni ai candidati per lo svolgimento della prova finale.

