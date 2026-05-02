Eitan Bondì ha riferito che una pistola ad aria compressa non è idonea a causare un'esigenza di intervento medico. La sua dichiarazione si riferisce a due diversi episodi di spari, uno con una pistola ad aria compressa e l'altro con un colpo di martello, entrambi rivolti contro persone presenti all’Anpi. Bondì ha sottolineato che né un colpo di martello né uno di pallino sparato da una pistola ad aria compressa sono considerati strumenti letali.

Meglio una martellata sulla testa o un pallino sparato da una pistola ad aria compressa sulla spalla, sulla mano oppure sul collo, giusto sotto la guancia? Nessuno dei due, ovviamente. Dilemma che non dovrebbe neppure porsi; però, visti i tempi che corrono, dilemma estremamente attuale. Eitan Bondì, il ragazzo ebreo responsabile dell’attentato ai due sostenitori dell’ Associazione Nazionale Partigiani, è accusato di tentato omicidio per i colpi esplosi contro di loro. I militanti pro-Pal vicini al centro sociale Askatasuna che hanno preso a martellate un agente di polizia a Torino sono incriminati per lesioni aggravate, visto che non l’hanno ammazzato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Eitan Bondì e gli spari all'Anpi, "pistola ad aria compressa non idonea a uccidere"

Notizie correlate

Eitan Bondì in carcere per gli spari all’Anpi il 25 aprile: domani l’udienza per la convalida del fermoFissato per domani l'interrogatorio di garanzia per Eitan Bondì, per il tentato omicidio di due attivisti dell'Anpi il 25 aprile a Roma.

25 aprile, a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo: feriti un uomo e una donna iscritti all’Anpi(Adnkronos) – Spari ad aria compressa in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster di Roma dove si era da poco concluso il corteo per il 25...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Eitan Bondì, la passione per il poligono e le due pistole vere in casa: Avrei usato quelle se avessi voluto uccidere; Eitan Bondì, lo studente che ha sparato il 25 aprile domani comparirà davanti al giudice; Eitan Bondì, chi è il ragazzo fermato per gli spari al 25 aprile: in casa aveva pistole e proiettili; Chi è Eitan Bondì, il fermato per gli spari del 25 aprile.

Chi è Eitan Bondì, il 21enne accusato di tentato omicidio per aver sparato a due attivisti dell’AnpiVentuno anni, appartenente alla Comunità ebraica e residente in viale Marconi. Eitan Bondì è il ragazzo fermato dalla Digos della Polizia di Stato per tentato omicidio di due attivisti dell’Anpi il 25 ... fanpage.it

Chi è Eitan Bondì, il fermato per gli spari del 25 aprileE' quanto emerge sul conto di Eitan Bondì, il 21 enne in stato di fermo per l'accusa di tentato omicidio in relazione a quanto avvenuto a margine di una manifestazione dell'Anpi il 25 aprile scorso a ... ansa.it

Eitan Bondì ai domiciliari. Il gip: "Gesto irrazionale". L'accusa passa a tentate lesioni Eitan Bondì, il 21enne fermato per aver sparato a due attivisti dell'Anpi durante il corteo del 25 aprile a Roma, è stato scarcerato e posto ai domiciliari. Lo ha deciso il giudice p - facebook.com facebook

Cade l’accusa di tentato omicidio nei confronti di Eitan Bondì. L’editoriale del @Corriere x.com