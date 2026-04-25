25 aprile a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo | feriti un uomo e una donna iscritti all’Anpi

A Roma, nel pomeriggio del 25 aprile, sono stati segnalati alcuni spari ad aria compressa in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster, poco dopo la manifestazione organizzata dall'Anpi per la ricorrenza. Due persone sono rimaste ferite durante l'incidente, una donna e un uomo, entrambi iscritti all'associazione. La polizia sta indagando sull'accaduto e sta cercando di identificare i responsabili.

(Adnkronos) – Spari ad aria compressa in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster di Roma dove si era da poco concluso il corteo per il 25 aprile dell'Anpi. Un uomo e una donna sono rimasti feriti non in modo grave, riportando lievi escoriazioni, e sono stati soccorsi dal 118. I due manifestanti feriti che avevano partecipato al corteo hanno avvisato la polizia raccontando di essere stati avvicinati da uno scooter con a bordo due persone da cui sono partiti i colpi. Sul posto la polizia con la Digos che sta acquisendo le immagini delle telecamere di zona. Secondo quanto si apprende dall'Anpi, l'uomo e la donna feriti sono due iscritti all'Anpi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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“Attenzione, hanno sparato a due nostri compagni con una pistola ad aria compressa. Sono tutte e due in ambulanza e non sono gravi. Un gesto gravissimo che noi stiamo denunciando alle autorità”. L’annuncio arriva dal palco montato al parco Schuster a Ro x.com