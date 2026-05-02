Editoriali Asvis l’AI ci ruberà il lavoro? Certamente lo cambierà e dovremo prepararci a un mondo nuovo

L’articolo pubblicato da un membro del Comitato di Redazione di un sito dedicato allo sviluppo sostenibile analizza le potenziali conseguenze dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro. Viene riportato uno studio di un’azienda che ha creato un sistema chiamato Claude, insieme alle previsioni del World Economic Forum. Si esplorano le diverse possibili evoluzioni in termini di occupazione e trasformazioni del mercato del lavoro previste per i prossimi anni.

Testo di Flavia Belladonna, del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato il 2 marzo 2026 Dagli studi dell’azienda che ha sviluppato Claude agli scenari del World economic forum, le diverse possibili evoluzioni per il mondo dell’occupazione. Occorrerà formarsi e serviranno regole e politiche adeguate. “Nei call centre migliaia di posti a rischio. L’intelligenza artificiale spegne il lavoro”. Così titola un articolo di Cinzia Arena del 17 marzo su Avvenire. Parliamo di un settore specifico, ma c’è una domanda che passa per la testa di molti: l’AI ci ruberà il lavoro? Il The Future of Jobs Report...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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