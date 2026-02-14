Editoriali Asvis rinnovare il modello educativo e investire in istruzione | così la scuola cambia

Il recente editoriale di Flavio Belladonna, pubblicato dall’ASviS il 22 gennaio 2026, evidenzia come le tensioni tra studenti e l’emorragia di giovani che cercano opportunità all’estero siano segnali chiari di un sistema scolastico da rinnovare. La mancanza di un progetto condiviso sull’educazione alimenta queste problematiche, mentre l’introduzione dell’intelligenza artificiale in classe richiede un nuovo approccio formativo. La scuola, infatti, ha bisogno di cambiare volto per rispondere alle sfide di oggi.

Di Flavio Belladonna, redazione del sito ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato il 22 gennaio 2026 Dalla violenza tra i banchi alla fuga dei giovani all'estero, dal dimensionamento scolastico all'uso dell'AI in classe: ci vuole un'idea chiara di educazione. Panetta: "Dove l'istruzione della popolazione progredisce più rapidamente i tassi di crescita sono più elevati". Accoltellato. Abanoub Youssef, 18 anni, è stato ucciso da Zouhair Atif, 19 anni, a scuola. Un assassinio che riaccende i riflettori sul tema della violenza in ambito scolastico, un fenomeno che si aggiunge ai tanti problemi della scuola italiana.