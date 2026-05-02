Editoria il 4 maggio il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026 | ecco chi sono i premiati

Da lapresse.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 4 maggio 2026 si svolgerà al Circolo degli Esteri di Roma la cerimonia di consegna del Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026. L’evento premia i giornalisti che si sono distinti in reportage e articoli riguardanti le tematiche dell’area euro-mediterranea. Sono stati annunciati i nomi dei premiati, che riceveranno riconoscimenti per il loro lavoro nel settore dell’informazione. La manifestazione coinvolge rappresentanti istituzionali e professionisti del settore giornalistico.

Si terrà il prossimo 4 maggio 2026, nella prestigiosa cornice del Circolo degli Esteri di Roma, il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026, appuntamento di rilievo dedicato alla valorizzazione del giornalismo come strumento essenziale di democrazia, dialogo interculturale e cooperazione tra i Paesi dell’area euro-mediterranea. L’iniziativa si svolge sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Ministero della Cultura, a ulteriore testimonianza del rilevante valore istituzionale dell’evento.🔗 Leggi su Lapresse.it

editoria il 4 maggio il premio giornalismo euro mediterraneo 2026 ecco chi sono i premiati
© Lapresse.it - Editoria, il 4 maggio il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026: ecco chi sono i premiati

Notizie correlate

Editoria, torna il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a BarachiniDopo il successo della precedente edizione, torna il Premio Internazionale di Giornalismo Euro-Mediterraneo, in programma il prossimo 4 maggio a...

Roma 2026: Barachini riceve il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo? Cosa sapere Barachini riceve il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo il 4 maggio al Circolo degli Esteri.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Editoria, torna il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a Barachini; Editoria torna il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo | riconoscimento a Barachini; Roma 2026 | Barachini riceve il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo.

premio giornalismo euro editoria il 4 maggioEditoria, torna il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a BarachiniDopo il successo della precedente edizione, torna il Premio Internazionale di Giornalismo Euro-Mediterraneo, in ... msn.com

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.