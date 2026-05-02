Editoria il 4 maggio il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026 | ecco chi sono i premiati

Il prossimo 4 maggio 2026 si svolgerà al Circolo degli Esteri di Roma la cerimonia di consegna del Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026. L’evento premia i giornalisti che si sono distinti in reportage e articoli riguardanti le tematiche dell’area euro-mediterranea. Sono stati annunciati i nomi dei premiati, che riceveranno riconoscimenti per il loro lavoro nel settore dell’informazione. La manifestazione coinvolge rappresentanti istituzionali e professionisti del settore giornalistico.

Si terrà il prossimo 4 maggio 2026, nella prestigiosa cornice del Circolo degli Esteri di Roma, il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026, appuntamento di rilievo dedicato alla valorizzazione del giornalismo come strumento essenziale di democrazia, dialogo interculturale e cooperazione tra i Paesi dell’area euro-mediterranea. L’iniziativa si svolge sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Ministero della Cultura, a ulteriore testimonianza del rilevante valore istituzionale dell’evento.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Editoria, il 4 maggio il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026: ecco chi sono i premiati Notizie correlate Editoria, torna il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a BarachiniDopo il successo della precedente edizione, torna il Premio Internazionale di Giornalismo Euro-Mediterraneo, in programma il prossimo 4 maggio a... Roma 2026: Barachini riceve il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo? Cosa sapere Barachini riceve il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo il 4 maggio al Circolo degli Esteri. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Editoria, torna il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a Barachini; Editoria torna il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo | riconoscimento a Barachini; Roma 2026 | Barachini riceve il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo. Editoria, torna il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a BarachiniDopo il successo della precedente edizione, torna il Premio Internazionale di Giornalismo Euro-Mediterraneo, in ... msn.com Torna a Roma il Premio di Giornalismo Euro-Mediterraneo. Rappresentanze diplomatiche da cinque Paesi. Cerimonia il 4 maggio ansa.it/ansamed/it/not… | #ANSAmed #ANSA x.com Torna a Roma il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo: riconoscimento a Barachini. Rappresentanze diplomatiche da cinque Paesi. Cerimonia il 4 maggio #ANSA - facebook.com facebook