Eboli | rinvenuta la carcassa carbonizzata di un fuoristrada rubato

Nella notte a Eboli, è stato rubato un fuoristrada Mitsubishi Pajero. Poco dopo, l'auto è stata incendiata e trovata carbonizzata dalla Polizia Municipale. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al recupero del veicolo, che risultava essere stato sottratto poco prima. Non ci sono ancora dettagli sulle eventuali responsabilità o motivazioni dietro il gesto.

E' stato rubato e poi incendiato nella notte ad Eboli, un Mitsubishi Pajero, recuperato dalla Polizia Municipale. A riconoscere il mezzo, lo stesso proprietario che ieri ne aveva denunciato il furto a Capaccio: ignoti, dunque, lo hanno dato alle fiamme dopo essersene impossessati. Accertamenti in.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Manfredonia, rinvenuta carcassa di delfinoNella giornata odierna, le Guardie Ambientali Italiane hanno rinvenuto la carcassa di un delfino, lunga circa due metri, sulla spiaggia nei pressi... Leggi anche: Eboli, sorpreso alla guida di un veicolo rubato: arrestato Panoramica sull’argomento Eboli, rinvenuto il terzo ordigno bellico durante il Bomba dayColpo di scena ad Eboli questa mattina mentre è in corso il Bomba day per mettere in sicurezza le zone dove nei giorni scorsi sono state rinvenute due bombe risalenti al secondo conflitto bellico. Un ... ilmattino.it Eboli, ordigno bellico rinvenuto nel cantiere dell'alta velocitàOrdigno bellico ritrovato ad Eboli nei pressi dell’isola ecologica. A scoprirlo sarebbero stati alcuni operai che stavano lavorando nel cantiere dell’Alta Velocità. L’area è stata prontamente messa in ... ilmattino.it