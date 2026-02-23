Eboli sorpreso alla guida di un veicolo rubato | arrestato

G.P. è stato arrestato a Eboli il 20 febbraio dopo essere stato trovato alla guida di un’auto appena rubata. I Carabinieri l'hanno fermato mentre circolava in città, poco dopo che il proprietario aveva denunciato il furto. L’uomo non ha opposto resistenza e si trovava al volante senza documenti. La vettura è stata restituita al legittimo proprietario e G.P. è stato portato in caserma. La polizia prosegue le indagini sulla provenienza del veicolo.

In azione, i Carabinieri, il 20 febbraio: ad Eboli, è stato arrestato G.P. per furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso alla guida di un veicolo di cui, poco prima, era stato denunciato il furto dal legittimo proprietario. I controlli continuano.