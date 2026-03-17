Oggi a Manfredonia le Guardie Ambientali Italiane hanno trovato sulla spiaggia vicino all’ex Lido Taumante la carcassa di un delfino di circa due metri, nelle vicinanze della foce del Candelaro. La scoperta è avvenuta nel corso delle attività di controllo ambientale e il corpo del mammifero marino è stato segnalato alle autorità competenti.

Nella giornata odierna, le Guardie Ambientali Italiane hanno rinvenuto la carcassa di un delfino, lunga circa due metri, sulla spiaggia nei pressi dell’ex Lido Taumante, in direzione della foce del Candelaro. È probabile che le forti mareggiate degli ultimi giorni abbiano causato il trasporto dell’animale fino a riva. Le autorità competenti sono state prontamente allertate, fornendo tutte le informazioni necessarie, inclusa la posizione esatta del ritrovamento. Si invita, qualcuno che dovesse trovarsi in zona, di mantenere le distanze e a non avvicinarsi alla carcassa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, rinvenuta carcassa di delfino

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