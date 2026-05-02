E45 scontro ad Acquasparta | 5 feriti e traffico bloccato verso Terni

Un incidente si è verificato lungo la strada E45 ad Acquasparta, coinvolgendo più veicoli e provocando cinque feriti. La collisione ha causato il blocco del traffico in direzione Terni, creando disagi alla viabilità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e chiarire le dinamiche dell’incidente. Le condizioni dei feriti sono attualmente monitorate dai sanitari.

? Cosa scoprirai Come sono avvenute le dinamiche del violento impatto sulla Tiberina?. Quali sono le condizioni attuali dei cinque feriti coinvolti?. Quali percorsi alternativi bisogna seguire per evitare il blocco verso Terni?. Perché il singolo veicolo ha perso il controllo in quel tratto?.? In Breve Sinistro avvenuto sabato 02 maggio al chilometro 14.700 della Tiberina.. Traffico verso Terni deviato tramite lo svincolo di Montecastrilli al km 10.500.. Intervento del 118 per cinque feriti e personale Anas sul luogo.. Vigili del Fuoco operano per il ripristino della carreggiata sud.. Cinque persone sono rimaste ferite dopo un violento impatto avvenuto nella tarda mattinata di questo sabato 02 maggio lungo la E45, nel territorio del comune di Acquasparta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - E45, scontro ad Acquasparta: 5 feriti e traffico bloccato verso Terni Notizie correlate Incidente sulla E45, cinque feriti: chiusa la superstrada ad AcquaspartaA causa di un incidente stradale, è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Terni, sulla strada statale Ss 3 Bis Tiberina nel territorio... Belpasso, violento scontro tra auto sulla 135: feriti e traffico bloccato? Cosa sapere Scontro tra due auto sulla provinciale 135 a Belpasso con diversi feriti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Auto a GPL in fiamme sulla E45 nei pressi dello svincolo per Acquasparta; Terni – Paura sulla E45: auto a GPL in fiamme nei pressi dello svincolo di Acquasparta. Incidente per un'auto lungo la E45 ad Acquasparta: 5 feritiIncidente ad Acquasparta lungo la strada statale 3 Bis Tiberina. Un'auto coinvolta in un sinistro stradale intorno alle 13.30 di sabato 2 maggio. L'impatto, le cui cause sono ancora in fase di accerta ... corrieredellumbria.it Terni – Paura sulla E45: auto a GPL in fiamme nei pressi dello svincolo di AcquaspartaSecondo le prime informazioni diramate, all'origine del rogo ci sarebbero cause di natura elettrica TERNI - Mattinata di disagi e momenti di apprensione lungo ... etrurianews.it Incidente lungo la E45 in provincia di Terni, cinque feriti. La carreggiata sud è stata temporaneamente chiusa al traffico x.com #Auto a GPL in #fiamme sulla #E45 vicino ad #Acquasparta - facebook.com facebook